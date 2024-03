Reprodução/Instagram Anderson, do Molejo, tem piora e volta a ser internado em estado grave

Após ter recebido alta hospitalar na última terça-feira (19), depois de passar 20 dias internado, Anderson Leonardo, vocalista do “Molejo”, que está com câncer inguinal, voltou a ser hospitalizado na noite de domingo (24).

Por meio de uma nota divulgada nas redes sociais, a assessoria de imprensa do músico informou que ele teve um agravo na sua doença e está hospitalizado em estado grave. "A assessoria do grupo Molejo vem informar que, infelizmente, devido ao agravo da doença que acomete o cantor Anderson Leonardo, o mesmo necessitou ser hospitalizado neste domingo em estado grave. Pedimos a todos fãs e amigos que continuem em orações pelo nosso cantor", diz o comunicado.

Anderson tinha recebido alta na última terça-feira (19), após passar por uma cirurgia de bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para tratar a dor causada pelo câncer.

O cantor anunciou que estava com câncer inguinal em outubro de 2022. Em janeiro de 2023, Anderson falou do diagnóstico durante o “Encontro com Patrícia Poeta”: "Quando descobri falei com eles [colegas do Molejo] que tinha uma notícia boa e uma ótima: 'A ótima é que vocês ficarão comigo por bastante tempo e a boa é que estou com câncer, mas vou me curar'".

