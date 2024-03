Reprodução Instagram - 25.3.2024 Foto de Deolane antes da fama viraliza

Deolane Bezerra virou assunto nas redes sociais. Dessa vez, não por conta de alguma polêmica que protagonizou com outra celebridade ou com a família, mas, sim, por conta de uma foto dela antes de se tornar influenciadora digital.







A foto, resgatada por internautas nas redes sociais, mostra a ex-peoa de "A Fazenda" antes da fama e dos procedimentos estéticos que realizou. Na web, o registro viralizou e se tornou meme, o que fez com que a própria advogada comentasse a situação.

"Socorro, Deus. Minha Nossa Senhora", escreveu ela ao ver a foto, em uma postagem feita através dos stories do Instagram. "Já era bonita e o dinheiro ajudou. Se fosse eu, mudava até o DNA", brincou uma internauta. "Linda desde sempre", afirmou outro. "Que nunca achem as minhas fotos antigas, são bem piores", ironizou uma terceira.

Recentemente, Deolane Bezerra se envolveu em outra polêmica, em fevereiro, ao surgir usando um colar que é do chefe do tráfico do Complexo da Maré, Thiago da Silva Folly . A Polícia Civil do Rio de Janeiro passou a investigar a influenciadora.





