Reprodução Instagram - 16.2.2024 Solange Bezerra criticou filha por ter usado colar de traficante

A mãe de Deolane Bezerra, Solange Bezerra, não ficou nada contente com a nova polêmica protagonizada pela filha, que está sendo investigada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro após aparecer usando um colar que é do chefe do tráfico do Complexo da Maré, Thiago da Silva Folly .







Nesta quinta-feira (15), a matriarca das Bezerra teve um áudio divulgado pela própria Deolane, no qual criticava a conduta da filha em ter usado o colar. "Não sei o que tu pensa da sua vida, porque tu já está uma velha e tu pensa que é uma garotinha para ir atrás de porr* de baile", iniciou.





Solange questionou o motivo da influenciadora ter usado o colar do chefe do tráfico, tendo em vista que tem outras joias. "Você tem tanta joia, tanta coisa bonita. Você não tem suas coisas? Por que vai usar as coisas dos outros, cordão dos outros?", questionou.





"Você sabe que tudo que acontece a culpa é da família Bezerra, se passar alguém e roubar um pirulito na praia de uma criança foi uma das irmãs Bezerra que roubou ou a velha Bezerra", acrescentou, insinuando que tanto ela quanto as filhas eram vítimas de perseguição.





"Tu sabe que a gente não tem um minuto de paz. Tudo que acontece de ruim no mundo é a família Bezerra. O pessoal pinta o sete e ninguém falada nada. A gente não pode ir em um baile, em um camarote, que é motivo de crítica. O povo não aceita de jeito nenhum que a gente venceu e vai ser até a gente morrer essa luta", finalizou.

