Reprodução / Instagram Fabiana Justus posta foto com marido no quarto do hospital

Na manhã desta quinta-feira (21), Fabiana Justus postou uma foto onde posa ao lado do marido, Bruno Levi D’Ancona, que também raspou o cabelo em apoio a ela. Ela retornou para o hospital para continuar com o tratamento contra a leucemia.

"Fotos pra simbolizar que começamos. Ontem, já tomei duas quimios e assim será pelos próximos dias. Vamos que vamos, medulinha! 'Fabi Balboa' tá pronta para vencer tudo isso!", escreveu a empresária, fazendo um trocadilho com o personagem Rocky Balboa.

Além da foto com o marido, a empresária compartilhou uma com a enfermeira que a acompanha durante a internação, que usava uma camiseta com a foto de Rocky Balboa.

Ainda inspirada pelo lutador fictício, Fabiana decorou o quarto com um quadro que tem uma fala de Rocky escrita. "Ninguém baterá tão forte quanto a vida. Porém, se trata de quão forte pode ser atingido e continuar seguindo em frente. É assim que a vitória é conquistada", diz a frase.





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp