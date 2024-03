Reprodução Fabiana Justus se despede de caçula para retomar tratamento: 'Difícil'

A influenciadora Fabiana Justus emocionou os seguidores do Instagram ao publicar a despedida do filho caçula, Luigi, de 6 meses. Em meio ao tratamento de câncer, a herdeira de Roberto Justus voltará a ficar longe da família devido à internação no hospital.

Na rede social, a empresária registrou em vídeo o momento em que pede para o filho não sentir tanto a falta dela.

"Conversando com o Luigi antes de voltar a internar. Ele estava com soninho, fui colocá-lo para dormir a soneca da manhã e fiquei rezando e mentalizando, pedindo a Deus que não deixe ele sentir tanto a minha falta. E com as meninas a conversa foi bem dolorida, difícil. Claro que elas sentiram e choraram bastante. Mas como eu sempre falo, acho super importante ter essas conversas, incluí-las em tudo que está acontecendo (com uma linguagem que elas entendam aos 5 anos)", iniciou.

Segundo Fabiana Justus, mãe das gêmeas Chiara e Sienna, de 6 anos, o diálogo franco tem ajudado elas a compreenderem a situação. "As crianças entendem mais do que a gente imagina viu?! Acredito que essa troca e sinceridade está sendo ótima para elas. Por mais difícil que seja, me sinto grata de verdade. Por ter essa família tão incrível me esperando", completou.

Nos comentários, internautas mostraram apoio à influenciadora. "Eu amo essas conversas! Eles entendem tanto o nosso coração. Eles sentem as nossas angústias e emoções. Não deve ser nada fácil!", comentou uma seguidora.

"Coisa mais linda! E ele entendendo o que você está falando! Já nasceu cheio de luz, sabedoria e sorrisos! E você é e sempre será a maior inspiração da vida deles!", dedicou outra.

