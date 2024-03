Reprodução / Instagram Castanhari exclui conta em rede social após suposta indireta de ex

Nyvi Estephan se irritou com uma notícia compartilhada pelo “Hugo Gloss” de que Gisele Bündchen teria traído o ex-marido, Tom Brady, no último domingo (24). Na postagem, a influenciadora rebateu os comentários que mulheres recebem ao fim de relacionamentos e citou o término dela com Felipe Castanhari. O influenciador acabou excluindo a conta no X (antigo Twitter) após a repercussão.

"Eu honestamente queria entender porque sempre que uma mulher segue em frente ela é taxada de ter traído seu cônjuge... Eu não queria ficar repetindo algo que eu já disse que é mentira, o Felipe já disse que é mentira, mas quem sabe a verdade é o tribunal da internet (?). Nunca...", escreveu Nyvi no post agora excluído.

Ela continuou em outro tweet: "'Ahhh mais foi muito rápido. 1 - Foi ele que terminou comigo

2 - Ele ficou com outras pessoas antes de eu ficar

3 - Se eu tô solteira eu tenho todo o direito de ficar com quem eu quiser

4 - E perdão pela modéstia, mas um homem que larga uma mulher fantástica como eu tem que saber que se eu quiser a fila anda rápido mesmo".

Após o nome do Youtuber virar um dos termos mais pesquisados da rede social, Castanhari excluiu a conta no X.

Nyvi e Castanhari assumiram o namoro em 2020 e a separação foi anunciada no dia 3 de março, apesar disso, o influenciador revelou que eles já não estavam juntos desde o final de 2023.

