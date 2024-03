Reprodução/Instagram - 25.03.2024 Filha de Lore Improta e Léo Santana se emociona ao encontrar Ivete Sangalo em bastidor de show





A filha de Lore Improta e Léo Santana, Liz, se emocionou ao encontrar Ivete Sangalo, nos bastidores do show do cantor, realizado na última sexta-feira (23). No vídeo publicado pela dançarina nas redes sociais, a pequena não contém a emoção e corre em direção a artista assim que a vê.

Ao se deparar com Liz, Ivete fez questão de chamá-la para um abraço e não poupou elogios para a pequena. "Você está maravilhosa! Ai como eu te 'i love you'", disparou a cantora. Na legenda, Lore escreveu: "A família toda ama essa mulher".





O show em questão se trata da gravação do novo projeto audiovisual de Santana, intitulado "Léo & Elas", que conta com as participações de Ivete Sangalo, Iza, Ana Castela, Mari Fernandez e Simone Mendes. O evento aconteceu no Estádio do Mineirão em Belo Horizonte, Minas Gerais.





Recentemente, Lore revelou que passou perrengue ao tentar convercer Liz de que ela não iria para a escola por questões de saúde . A dançarina divertiu os seguidores ao mostrar a pequena, de apenas 2 anos, com a cara emburrada pós saber que não iria estudar com os amigos.

"Chateada porque não vai hoje para a escola. Tá babado para convencer. Acordou espirrando". explicou ela, dando uma orientação a responsáveis por crianças em idade escolar. "Não mandem seus nenéns assim para a escola por conta de outros coleguinhas... Agora é acolher e cuidar. Tá aqui na cama com a mamãe", escreveu.



