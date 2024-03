Reprodução Faustão

Nesta sexta-feira (22), o Hospital Israelita Albert Einstein divulgou uma nova atualização do estado de saúde do ex-apresentador Fausto Silva, o Faustão. Internado desde fevereiro, o comunicador está sendo submetido a sessões de hemodiálise enquanto aguarda o funcionamento do rim transplantado.

"O paciente Fausto Silva segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em apartamento, após passar por um transplante de rim, realizado no dia 26 de fevereiro. O paciente vem sendo submetido a sessões de hemodiálise e aguarda a adaptação do órgão e recuperação da função renal. Está consciente, conversa normalmente e respira sem a ajuda de aparelhos", informa a nota.

O documento é assinada pelos médicos responsáveis Dr. Marcelino Durão, nefrologista; Dr. Sérgio Ximenes, urologista; Dr. Fernando Bacal, cardiologista; Dr. Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico do Hospital Israelita Albert Einstein.

Em 14 de março, o apresentador precisou ser submetido a uma embolização. O procedimento visou solucionar problemas linfáticos, que poderiam estar atrasando o funcionamento do novo órgão. Na época, o boletim informou que, embora o transplante tenha sido bem-sucedido, Faustão precisaria aguardar a resposta do organismo.





