Reprodução Deolane causa polêmica ao brigar com filha de 7 anos: 'Folgada'

A advogada Deolane Bezerra causou polêmica nesta quinta-feira (21) após viralizar um vídeo em que briga com a filha de sete anos, Valentina. O atrito começou durante a gravação de um vídeo para o Instagram.



A ex-participante de "A Fazenda 14" conversava com um amigo, quando a filha começou a chamá-la várias vezes, alterando o tom da voz. Irritada com a atitude, Deolane interrompeu a fala do colega para repreender a criança.

"Você tem uma mania de toda a vez que eu pego a boçanha do celular você começa a gritar e se amostrar. Espera os adultos falar, depois você fala, tá, sua folgada!", enfrentou.

No vídeo seguinte, a advogada foi até a herdeira, com o intuito de continuar o sermão. Ao dar liberdade para Valentina se expressar, Deolane recebeu a negativa. "Não quero mais falar", disse a filha, emburrada.

Nas redes sociais, a interação dividiu a opinião dos internautas. Enquanto era chamada de "mãe raiz" por alguns, outros criticaram a forma de falar de Deolane com a filha, além de expor a criança em situação vexatória.

"Realmente, se ela não fizer isso, a filha dela vai querer aparecer a todos custo", comentou uma internauta, elogiando a condução.

"Corrigir fazendo com que a criança se sinta humilhada na frente de outras pessoas, não é sinônimo de 'boa educação', muito menos um bom 'exemplo de maternidade'. Adultos e suas manias de fazer bonito para outros adultos, enquanto magoam/ humilham suas crianças", criticou outra.

