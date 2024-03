Reprodução/Globopaly Vídeo: Luísa Sonza confronta apresentador da Globo ao vivo no Lolla

A cantora Luísa Sonza causou polêmica na tarde desta sexta-feira (22), primeiro dia do festival Lollapalooza. Ao reencontrar Guilherme Guedes, apresentador da Globo que a julgou no The Town, a jovem foi tirar satisfações com o profissional durante a exibição ao vivo.

"Foi você que falou que eu gritava? Ele falou que eu e a Demi só gritava. Você vai ver eu gritando muito mais ainda", declarou com deboche.

Apesar do climão, Guilherme Guedes respondeu Luísa Sonza com "Tá bom, combinado!".

Durante o festival The Town de 2023, Guilherme Guedes ficou responsável por apresentar e comentar alguns shows através do Multishow e Globoplay. Ao presenciar a performance de Luísa Sonza com Demi Lovato, o jornalista fez uma declaração polêmica que causou revolta nos fãs da cantora brasileira.

"A gente já esperava essa participação, como eu adiantei [...] A gente já sabia que a Demi sabia gritar, e a Luísa gritou mais alto, a Demi gritou mais alto ainda", apontou.

"Mais cedo, no show do [rapper] Orochi, a gente viu uma batalha de rima, e a gente teve uma batalha de gritos aqui no show da Demi Lovato. E o público gritou mais alto ainda, e eu espero que a minha audição esteja bem, vamos verificar depois se está tudo certo, se eu estou ouvindo", finalizou.

Após ser alvo de diversas críticas nas redes sociais, Guilherme Guedes se manifestou novamente para justificar o comentário.

"Quando eu falei mais cedo dos gritos da Demi Lovato e Luísa Sonza, eu estava falando do volume. Eu adoro gritaria, eu cresci ouvindo música de gritaria, eu estava falando apenas do volume. Adoro Demi Lovato, adoro Luísa Sonza, paz", pediu o jornalista na época.

