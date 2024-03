Reprodução / X Kerline cita ‘conexão eterna’ com Pocah e brinca: ‘Nunca mais vi’

Kerline foi ao fundo do báu do X (antigo Twitter) e resgatou uma foto ao lado de Pocah, com quem participou junto do BBB 21. A influenciadora brincou com a legenda do post antigo e falou da amizade das duas hoje em dia.

"Algumas conexões são eternas... #FicaPocah", dizia o tweet com uma foto das duas, publicada em abril de 2021. Citando a publicação, Kerline revelou: "Nunca mais vi".

Nos comentários, os seguidores se divertiram. "Eu quando faço amizades na fila do banheiro de rolê", disse uma. "Admiro demais como tu faz render até HOJE uma semana de programa" , elogiou outra.

"Viu ela pocah vezes", brincou uma com o nome da cantora. "KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK do terceirão pra vida", escreveu mais uma.





