Jojo Todynho bateu em uma mulher na porta da faculdade em que estuda Direito no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (21). Um vídeo captado por pessoas no local mostra a discussão entre a cantora e a suposta aluna.

O registro foi divulgado por Leo Dias. "Se põe no seu lugar", repetiu Jojo na ocasião. "Tira a mão da minha cara. Desencosta", gritou a mulher. Pessoas se aproximaram das duas, em meio à confusão.

Jojo Toddynho da tapa na cara de aluna em faculdade.



Na manhã desta sexta-feira (22), Jojo Todynho fez um pronunciamento sobre o caso. "Bom dia. Dei uma pausa aqui na aula, porque estou assistindo aula [à distância], para deixar uma coisa bem clara para vocês: não agredi ninguém. Está lá o pessoal da supervisão da escola, que estava presente na situação, para comprovar esse acontecimento. E muito menos ameacei, porque não sou mulher de ameaça, vocês sabem disso", iniciou.



"Essa bonita está desde as outras aulas, na semana passada, de deboche comigo. Mas até aí, tudo bem, eu fui arquivando [...] Grupo de faculdade é para falar de faculdade, não para fazer fofoca e querer saber da vida dos outros, não interessa. Outra bonita botou [no grupo]: 'A tal da Todynho veio para faculdade hoje?'. E a outra respondeu: 'Não [risos]'. E depois: 'Ih, ela veio, nem vi'", completou.

A cantora explicou que decidiu confrontar a mulher sobre o "deboche". "Perguntei se minha vida interessa a ela ou a outra, porque não devo satisfação nem a ela, nem para ninguém. Se eu vou, ou não vou. Porque não são elas que pagam. Elas viraram fiscais? [...] Aí ela se armou para mim e aconteceu o que está no vídeo. Mas não agredi ela em momento algum. Várias pessoas presentes estavam de prova na situação", declarou.





"Quem quer respeito, se dá o respeito. Eu entro e saio da faculdade e nunca tive problema com ninguém. Tenho meu grupinho, faço a minha parte. Jamais irei admitir que as pessoas, de alguma forma, me tratem com falta de respeito, jamais", concluiu, cobrando um posicionamento da faculdade sobre o ocorrido.

