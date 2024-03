Reprodução Instagram - 22.3.2024 Antonela e Pyong Lee

A ex-BBB e influenciadora Antonela, de 41 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (22) para abrir o jogo sobre o rompimento de Sammy, de 25, e Pyong Lee, de 31. Ela estava sendo atacada por ser apontada como motivo do término entre o ex-casal e decidiu se pronunciar.



“Todas as pessoas que ameaçam, insultam, agridem e difamam a minha imagem, que falam coisas que não vão conseguir provar em um tribunal. Vou abrir uma causa penal por difamação, danos morais e agravação do meu diagnóstico de ansiedade e depressão”, começou.



Antonela e Pyong participaram da “Ilha Record” em 2021. Após trocas de carícias e aproximações dentro do reality, Sammy separou-se do hipnólogo. Um ano antes, no “BBB 20”, Pyong já havia sido acusado de assédio contra Flayslane e Marcela Mc Gowan por internautas.

Leia também Pyong Lee entrega preferência sexual polêmica e surpreende; veja



No entanto, Antonela nega ter sido o motivo do término. Segundo ela, o casamento dele chegou ao fim por ele ser “gay”. “O Pyong Lee é gay e ele não saiu do closet (armário em tradução livre). Ele mesmo falou para mim no reality”, afirmou.



“Desculpa, amigo [Pyong], mas não aguento mais as pessoas me culparem pela tua separação. No Brasil, as pessoas vão te aceitar e amar do mesmo jeito, porque aqui não tem preconceito”, acrescentou.



A ex-BBB alegou que não tinha se pronunciado antes por um pedido feito pelo próprio Pyong. Todavia, enfatizou que não aguentou ver “o Brasil inteiro” falando que ela é uma “vadi*”.

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

“Não preciso do perdão do Brasil, porque entendo e amo esse país, mas também sofro muito preconceito e agressão e seguro a onda sozinha. Pyong, por favor, faça a mesma coisa e me deixa em paz. Você acabou com a minha vida”, finalizou.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:

$