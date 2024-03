Reprodução/Divulgação Príncipe Harry e Meghan Markle mandam recado para Kate Middleton

Príncipe Harry e Meghan Markle se manifestaram sobre o diagnóstico de câncer de Kate Middleton . A princesa de Gales revelou o motivo do sumiço após fazer uma cirurgia abdominal em janeiro.

"Desejamos saúde e cura para Kate e sua família, e esperamos que eles possam fazê-lo em privacidade e em paz", disseram na nota enviada à revista Harper's Bazzaar.

Ainda não foi informado se Harry voltará para o Reino Unido com a notícia. Vale lembrar que ele visitou o pai, o rei Charles, que também foi diagnosticado com câncer.

Vale ressaltar que Harry e Meghan romperam com as funções como membros seniors da realeza britânica em 2020. O momento mexeu com os ânimos da Família Real e deixou claro a distância entre os membros da família com Meghan, que relatou casos de racismo.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024





