Ex de Ana Hickmann pede ajuda de fãs para superar 'abstinência sexual'

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, usou as redes sociais para fazer um desabafo e pedir uma ajuda inusitada para os seguidores. Em meio à polêmica com a apresentadora, o empresário contou que está há mais de um ano sem fazer sexo e pediu dicas para superar a abstinência.

“Hoje eu tenho um dado interessante. Hoje, desde a greve de sexo imposta pela Ana Hickmann, no exercício de fevereiro de 2023, eu completo 390 dias de abstinência sexual. Confesso que não estou me ajeitando com o fato com naturalidade”, começou o empresário.





Em seguida, Alexandre contou que estava assistindo vídeos de conteúdo adulto para lidar com a situação: “Acredito já ter visto todos os filmes do RedTube [site de conteúdo pornográfico] e dos canais privados. Já não aguento mais me trancar no chuveiro e a minha criatividade realmente se acabou”, confessou.





O empresário, então, fez uma brincadeira e pediu o auxílio dos fãs: “Alguém tem alguma sugestão do que eu posso fazer para continuar vencendo essa abstinência? Porque está duro, meu”.

Em outro momento, ele esclareceu o tipo auxílio que estava precisando: “Na verdade, eu preciso me expressar melhor. Se alguém tem sugestão de rezas, mantras, tipos de exercícios físicos que a gente possa fazer para vencer esse período de abstinência meu, que ainda vai ser muito longo”, garantiu.

“Alguém tem alguma sugestão para dar para esse tiozinho? Manda aí por direct! De repente aí tem um mantra, alguma coisa bacana aí, ta bom? Mas é sério! Eu estou falando sério, não é brincadeira, não. A abstinência há de continuar. Vamos seguir em frente”, finalizou.

