O empresário Alexandre Corrêa atacou Ana Hickmann e Edu Guedes, nesta terça-feira (19). Segundo Corrêa, o casal tentou forjar a prisão dele por três vezes.

Visivelmente irritado, Alexandre Corrêa afirmou que Ana Hickmann é mitomaníaca e chamou os dois de "bandidinhos".

"Espero que a Ana Hickmann para de encher meu saco, de contar mentiras. Para de ser mitomaníaca e se fazer de vítima. Ela e o Eduardo Guedes, dois bandidinhos, tentaram forjar minha prisão. Terceira tentativa. Você acha que quero um cara desse perto do meu filho?", ponderou o empresário em entrevista à rádio Itatiaia, de Minas Gerais.







Alexandre Corrêa se mostrou revoltado com a proximidade de Edu Guedes e Alezinho, filho do empresário com Ana Hickmann. "Se eu fosse o Eduardo Guedes, ficava longe do meu filho. Quero que eles sejam felizes, longe do meu filho. Quero assinar meu divórcio, mas, acima de tudo, que o Eduardo Guedes fique longe do meu filho. Espero que a Justiça faça isso", completou.

No domingo (17), Ana Hickmann emitiu um comunicado repudiando a exposição do filho de 10 anos através das falas de Alexandre Corrêa, que estaria colocando a criança em "constante humilhação pública".

"Réu por violência doméstica e por ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente, Alexandre Correa expõe novamente o filho, de 10 anos, em condição vexatória e coercitiva em rede social. Em busca de manipular o episódio da agressão e prejudicar Ana Hickmann, agredida moral, física e financeiramente por ele; Alexandre submete a criança a constante humilhação pública. A apresentadora segue protegendo e poupando o filho de ter acesso aos conteúdos constrangedores aos quais é submetido e lamenta a forma com que Alexandre Correa usa e manipula a criança em benefício próprio", disse a apresentadora da Record.

Alexandre Corrêa tem se mostrado irritado com a relação de Ana Hickmann e Edu Guedes. O casal assumiu o namoro em março deste ano, após Hickmann romper o casamento com Corrêa por ter sído vítima de agressão.