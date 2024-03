Reprodução/Instagram - 21.03.2024 Cintia Dicker mostra transformação corporal e rebate críticas de que estaria muito magra





Cintia Dicker usou as redes sociais para comentar as transformações do corpo dela nesta quinta-feira (21). A modelo mostrou que finalmente chegou ao seu peso que tinha como meta.

"Queria fazer esse vídeo só pra agradecer meu personal porque cheguei no meu peso e agora queria ter uma bundinha. Porque perdendo gordura, você acaba perdendo tudo, emagrecendo, é tudo um processo", começou ela.

















Cintia ainda refletiu sobre os ataques ao corpo que recebe nas redes sociais. "As pessoas às vezes não entendem e ficam julgando 'está muito magra'. Você emagrece e começa a criar músculos. E aí criamos um treino novo e olha esse bundinha! Não precisa achar que tenho bundaaa, mas ela chega", explicou.

Recentemente, a modelo contou que perdeu os 35 kg ganhos durante a gestação de sua primeira filha com o surfista. Para recuperar o corpo de antes, Cintia revelou "ter fechado a boca" e se dedicado à academia.

"Pra trabalhar, eu tive que fechar a boca, e malhar bastante. Mas eu não fiquei neurótica, não. Eu levei o meu tempo, tem um ano, eu fiquei no meu tempo. E aí, agora eu tô bem", contou.

