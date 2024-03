Reprodução/Instagram - 16.03.2024 Cintia Dicker surpreende fãs com topless na praia e arranca suspiros: 'Maravilhosa'





Cintia Dicker surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma sequência de fotos sensuais na praia neste sábado (16). Com o mar ao fundo e deitada na areia, ela usou um chapéu e posou completamente nua.

"RJ 40 graus", escreveu a modelo na legenda do post, que reuniu três fotos dela renovando o bronzeado.

Nos comentários, amigos e seguidores não pouparam elogios à modelo. "Maravilhosa", comentou um. "Sereia", escreveu outro. "Que musa", disparou um terceiro.

Aos 37 anos, a modelo já voltou a trabalhar após o nascimento de Aurora, sua filha com Pedro Scooby, e contou que perdeu os 35 kg ganhos durante a gestação de sua primeira filha com o surfista.

Para recuperar o corpo de antes, Cintia revelou "ter fechado a boca" e se dedicado à academia.





"Pra trabalhar, eu tive que fechar a boca, e malhar bastante. Mas eu não fiquei neurótica, não. Eu levei o meu tempo, tem um ano, eu fiquei no meu tempo. E aí, agora eu tô bem", contou.

No Carnaval, ela usou um look transparente ousado e mostrou resultado da dieta.

