Lua Di Felice, filha de Viih Tube e Eliezer, e Cris, filho de Bianca Andrade e Fred Bruno, agora são amigos de condomínio. Viih encantou os fãs ao compartilhar uma foto dos dois se divertindo juntos no parquinho nesta segunda-feira (18).

“Amiguinhos de condomínio. Agora são vizinhos oficiais e brincaram hoje no parquinho. Já estão se vendo mais que a gente, amiga [risos]”, escreveu Viih.





Bianca Andrade repostou a foto e se derreteu pelo registro: "Eu não aguento com essa cena", escreveu.





Bianca e Cris se mudaram para o condomínio de luxo em maio de 2023. A mansão de R$ 18 milhões, comprada pela influenciadora, fica na Granja Viana, na Grande São Paulo, mesmo condomínio em que Viih, Eliezer e Lua se mudaram em março deste ano.

Com pouca diferença de idade, Lua Di Felice nasceu no dia 13 de abril de 2023 — e está prestes a completar um ano —, enquanto Cris nasceu em 16 de julho de 2021 — atualmente com dois anos.

