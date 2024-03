Reprodução Instagram - 20.3.2024 José Bezerra e Eliana

A apresentadora Eliana usou as redes sociais nesta quarta-feira (20) para fazer uma publicação reflexiva sobre a vida e como as pessoas deveriam aproveitá-la. Dois dias atrás, na segunda-feira (18), ela perdeu o pai, José Bezerra .







"É isso! Vamos agradecer a vida e viver da melhor maneira que podemos ao lado de quem amamos. Viva a vida!", escreveu como legenda da postagem feita no Instagram.





José Bezerra morava com Eliana. Ele estava deblitado por conta das sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) sofrido em agosto de 2023. A causa do falecimento, no entanto, não foi divulgada.





A apresentadora prestou uma homenagem ao patriarca após o falecimento dele . "Pai, obrigada por seus ensinamentos, foram muitos. O senhor nem imagina. Vou sentir falta do seu lindo sorriso, dos seus beijos, do seu carinho, da sua presença aqui em casa e em nossas vidas, mas compreendo que o senhor estava cansado, podia ver em seus olhos", declarou.

"Agradeço a Deus a oportunidade de cuidar de você até o ultimo instante. Pai, pode deixar que daqui para a frente, como o senhor sempre dizia, 'só alegria'. Vou chorar só mais um pouco, tá? Vai em paz, te amo para além da eternidade", finalizou Eliana.





