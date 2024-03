Reprodução/Instagram - 20.03.2024 Ex BBB revelou nesta quarta (20) que está no hospital por conta da doença

A ex BBB Aline Gotschalg foi internada na UTI nesta quarta-feira (20) após ser diagnosticada com dengue.



"Minhas plaquetas baixaram muito e tive que ser internada na UTI. Sigo na esperança de ter uma melhora nos próximos dias", disse ela.





"Estou muito chateada, essa era uma semana cheia de trabalhos incríveis que esperei meses. Ainda sem acreditar que um mosquito é capaz de fazer tamanho estrago. Não, nunca tinha tido dengue", continuou.

"Enfim, preciso aceitar o que não posso mudar, né? Triste demais perder trabalhos com marcas tão incríveis e que estava ansiosa para compartilhar com vocês", finalizou Aline.

