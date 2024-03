Reprodução Instagram - 20.3.2024 Ferrugem, Cariúcha e Ludmilla

A polêmica de Ferrugem e Ludmilla segue causando polêmica dentro e fora das redes sociais desde que vazou um vídeo no qual o cantor chamava a artista de "Maconheira do pagode" . Dessa vez, Cariúcha se envolveu na discussão.





A apresentadora do "Fofocalizando", atração vespertina do SBT, criticou a postura de Ferrugem e saiu em defesa de Ludmilla. "Sabe o que eu estou achando? Que o Ferrugem está com inveja da Ludmilla", afirmou a ex-peoa de "A Fazenda 15", durante o programa.





"Porque a Ludmilla, o Numanice da Ludmilla, para quem não conhece, é tipo estrutura de Beyoncé mesmo. Lota estádio. A Ludmilla está arrebentando no pagode. É mulher, bissexual e preta", acrescentou.

Ao enfatizar que Ferrugem tinha "inveja" da esposa de Brunna Gonçalves, Cariúcha relembrou uma das polêmicas do músico e trouxe à tona um caso de 2019, época em que ele pisou na mão de um fã.

"Isso aí é inveja do Ferrugem. O dinheiro é dela, ela pode usar como ela quiser, você não tem nada a ver com isso. Engraçado, né Ferrugem? Na hora do feat. você sabe pedir a Ludmilla, mas você faz pior, você pisa no braço do fã, você agride fã, que é bem pior", afirmou.

"O Ferrugem está com inveja da Ludimilla, porque o Numanice lota estádio. O dinheiro é dela, ela pode usar o que ela quiser. Engraçado, né, na hora do feat você pede." 🗣️ #FofocalizandoNoSBT

pic.twitter.com/zzS6x3ihkS — Cariúcha (@cariuchaoficial) March 19, 2024





