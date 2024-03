Reprodução/Instagram - 20.03.2024 Bianca Andrade se choca e cai na risada com fala inusitada do filho





Bianca Andrade começou a manhã desta quarta-feira (20) sem conter a gargalhada ao lado do filho, Cris, fruto do relacionamento com Fred. No Instagram, a influenciadora mostrou o pequeno interagindo logo cedo e caiu na risada ao não só ser corrigida por ele, mas também ao ser lembrada pelo bebê dos compromissos.



"Bom dia, olha quem acordou com todo o carisma", começou ela, que gravou Cris dando 'bom dia' de volta. "Olha como ele está me corrigindo: filho, você viu o pézinho do Publi?", questionou a influenciadora, se referindo ao gato de estimação. Ela, então, foi logo corrigida pelo pequeno. "Mãe, não é pé, é patinha", disparou ele, arrancando risadas da influenciadora.

















Bianca ainda mostrou o menino dando um abraço nela e batendo as mãozinhas nas costas. "Eu vou amassar", brincou.

Em seguida, Cris chamou a atenção da mãe ao lembrá-la dos compromissos. No registro publicado por Bianca, Cris grita para ela tomar proteínas.

"Mamãe, hora do colágeno", gritou o pequeno, que arrancou risadas da empresária. "O garoto propaganda de milhões. Você sabe que é realmente uma pessoa adulta quando o seu filho sabe que está na hora de você tomar colágeno", disparou.

