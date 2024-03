Reprodução Instagram Bianca e Lucca Daffrè

A influenciadora e empresária Bianca Andradade, de 29 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (19) para contar do desejo de ser mãe outra vez e explicar a discrição dela em relação ao novo namoro.



Depois de ter passado dois meses em Londres para um intercâmbio, a ex-BBB revelou aos fãs que estava namorando. O escolhido foi Lucca Daffrè, modelo italiano. Bianca, no entanto, opta por manter a privacidade do relacionamento.



“80% das perguntas foram sobre isso [o novo namorado], mas decidi deixar esse assunto para o meu campo do privado, por enquanto, tá? É tudo muito novo pra mim, e eu mereço viver isso de forma leve e amorosa”, justificou ela, conhecida na internet como “Boca Rosa”.

Já em relação a maternidade, Bianca Andrade diz que pretende ter outros filhos. Ela já é mãe de Cris, de 2 anos, fruto da antiga relação entre ela e o também ex-BBB Fred Bruno. “Sou completamente apaixonada em ser mãe”, garantiu, declarando que pretende engravidar novamente.



Ao retornar ao Brasil, Bianca entregou que não moraria permanentemente em outro país por conta do primogênito, mas disse que “ficaria tranquilamente vivendo entre Europa e Brasil”.

