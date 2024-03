Reprodução/Globoplay - 20.03.2024 Após traição, Lucas reflete no BBB 24: 'Perdi o amor de quem me amava'





Em meio a polêmica de traição, Lucas Henrique desabafou com Leidy Elin sobre a esposa, Camila Moura, não ter aparecido no vídeo do Presente do Anjo quando o brother ganhou a prova. O professor falou da experiência de fazer parte do BBB 24 e confessou estar com medo de ter feito algo de errado para as pessoas que ama dentro da casa.

"Então, aqui gente mostra como a gente é dentro das condições que estão colocadas aqui para a gente viver", disse o carioca. "A gente não vive com ninguém 24 horas por dia, a gente não vive nem com a nossa família 24 horas por dia", concordou a trancista.





Buda, então, relembrou que Camila não gravou um vídeo para ele no Presente do Anjo. "Quando eu me deparo com situações como o vídeo do Anjo, que aparecem pessoas queridas para mim, mas não as que eu gostaria de ver, sabe? Isso me pega muito porque eu fico pensando: 'Cara, será que eu perdi o amor de quem me amava, de quem me conhece?'. Porque foi o que eu te falei...", analisou o professor de Educação Física.





A trancista, então, tranquilizou o brother: "Só que também não sabem o que a gente sente aqui, então, para ela, estava fazendo a coisa certa, para você ver outras pessoas".

O professor, então, abriu o coração sobre a preocupação com família dele fora do programa. "Total, eu entendo, mas eu penso o que me faz chorar, o que me faz não suportar e, digamos assim, transbordar, e esse transborda é através do choro, é a insegurança de 'será que eles ainda estão comigo?'", disse.



"Claro que estão, nossa família sabe quem é a gente. Foi uma coisa que você falou, a única pessoa que, pra mim, não pode soltar a minha mão é a minha mãe", afirmou Leidy Elin.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp



Camila Moura e Lucas Henrique se casaram em 2015 e estavam juntos desde 2008. A professora de história anunciou o fim do casamento depois das interações entre o brother e Giovanna Pitel dentro do BBB 24. Ela não apareceu no Presente do Anjo e está lucrando fora do programa com publicidades depois de ganhar mais de dois milhões de seguidores após a polêmica com o brother.



+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: