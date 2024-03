Reprodução/Instagram - 17.03.2024 No BBB 24, Lucas Henrique imita Pitel e Fernanda rebate: 'Apaixonadíssimo'





Parece que Fernanda está de olho nas interações de Lucas Henrique (Buda) e Pitel no BBB 24. Na área externa, o professor levantou da cadeira ao lado de Pitel e andou em direção à casa. No caminho, o brother imitou os pulinhos da sister que comentou: “Ele é péssimo. Presta atenção demais em mim você, sabia? Isso é meio suspeito”, disse.

“Apaixonadíssimo”, disse Fernanda, que cumpre o Castigo do Monstro após a vitória de Matteus na Prova do Anjo. Mais cedo, na cozinha, Pitel comentou que Lucas Henrique já havia reparado na forma como ela pula quando está feliz e falou que o brother “prestava atenção demais” nela.





Na ocasião, Lucas Henrique levantou da mesa e imitou o jeito da sister andar.

Vale lembrar que Camila Moura, esposa de Buda, revelou que vai se separar do brother assim que ele deixar o reality show. Isso porque durante uma das festas do BBB 24, o professor flertou com Pitel.





“Estou sentindo coisa aqui que achei que nunca ia sentir”, afirmou o carioca. Ele também cantou uma música do Emicida para ela: “Baiana, você me bagunçou". Pitel ponderou: “Aqui a gente vê coisa onde não tem, onde não deveria ter. O problema é muito maior do que essas quatro paredes, mas aí cai naquilo do 'você não pode fugir do que sente'”.

Camila também não aprovou a interação dos participantes no dia seguinte a festa. Atualmente, a professora acumula mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais e está fazendo diversas publicidades com marcas, repercutindo o fim do casamento.

Já Giovanna Pitel vive um relacionamento aberto com Weslley Toledo. Os dois namoram há dez anos e vivem juntos em Maceió.

