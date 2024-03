Reprodução/Instagram Rosiane Pinheiro





Rosiane Pinheiro, ex-dançarina da Gang do Samba e participante de "A Fazenda 14", chamou a atenção ao surgir completamente nua para realizar um desabafo nas redes sociais.



A ex-A Fazenda apareceu em uma cozinha, em pé, com o cabelo cobrindo o bumbum. No texto de desabafo, Rosiane relatou roubos, síndrome do pânico e se taxou de fênix. "Orgulho de ter superado depressão, síndrome do pânico, relacionamentos abusivos, roubos e tantas outras coisas! Eu sou resiliente, me fortaleço mais a cada dia! Sou uma fênix", disse Rosiane.





A ex-dançarina também ressaltou o orgulho que tem do próprio corpo. "49 anos com muito orgulho das minhas curvas, do meu volume, do meu corpo, minha história", completou.

Recentemente, em entrevista ao AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente, Rosiane Pinheiro relembrou as comparações com Scheila Carvalho, que dançou no "É o Tchan". Apesar de rejeitar uma briga, Rosiane explica que não é amiga de Scheila diante do patamar de vida diferente.

"A gente tem uma vida muito diferente, um histórico diferente. Um patamar de vida diferente. Tudo muito diferente. Mesmo quando eu morava em Salvador, na Liberdade, os meus trabalhos não eram no mesmo lugar", ponderou Rosiane, que chamou Scheila Carvalho para ser madrinha de casamento, mas a ex-Tchan tinha um evento no mesmo dia.