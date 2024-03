Divulgação Luiza Ambiel

Luiza Ambiel, ex-participante de "A Fazenda 12", passou por uma cirurgia de emergência na quarta-feira (12), após sentir fortes dores na mama esquerda devido à prótese de silicone que rompeu.



Ainda internada em um hospital de São Paulo, Luiza Ambiel conversou com a coluna sobre a recuperação. "Eu estava com muita dor. Agora, é a dor do pós. Os drenos me incomodam um pouco na costela. Estou bem cuidada e meus médicos estão comigo o tempo todo", disse Luiza Ambiel, que está sob cuidados dos médicos Ana Helena Patrus e Leonard Bannet.





A ex-participante de "A Fazenda 12" relatou quedas de pressão após a cirurgia para a troca da prótese que rompeu. "Enquanto eu estiver com os drenos tenho que ficar aqui. Hoje tive bastante queda de pressão", comentou.

Luiza manteve 335 ml de silicone nas mamas e seguirá internada no Hospital Santa Paula, em São Paulo, até a completa recuperação.