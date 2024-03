Reprodução/Instagram Bruna Biancardi e Neymar combinam item de R$ 31,2 mil em meio a boatos de volta

Os boatos de reconciliação de Neymar Jr e Bruna Biancardi aumentaram após o ex-casal combinar um novo item ao invés do anel de compromisso.

Pais de Mavie, os dois são vistos juntos com frequência e foi possível notar eles usando uma pulseira da marca de luxo Van Cleef & Arpels, de Paris.





As peças são avaliadas em R$ 31,2 mil cada e possuem ouro amarelo de18 quilates.





Em meio aos rumores de uma volta do relacionamento, Bruna esteve presente na festa de aniversário do jogador, em fevereiro. O ex-casal posou junto para as fotos com e sem a herdeira.

Além disso, a influenciadora esteve com o atleta na mansão dele em Mangaratiba, na Costa Vede do Rio de Janeiro, no início do mês.

