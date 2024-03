Reprodução/Instagram - 19.03.2024 Lore Improta mostra filha chateada por não ir para a escola





Lore Improta mostrou os perrengues da manhã desta terça-feira (19) ao tentar convercer a filha, Liz, de que ela não vai para a escola por questões de saúde. A dançarina divertiu os seguidores ao mostrar a pequena, de apenas 2 anos, com a cara emburrada pós saber que não iria à escola.

"Chateada porque não vai hoje para a escola. Tá babado para convencer. Acordou espirrando". explicou ela, dando uma orientação a responsáveis por crianças em idade escolar. "Não mandem seus nenéns assim para a escola por conta de outros coleguinhas... Agora é acolher e cuidar. Tá aqui na cama com a mamãe", escreveu.





Recentemente, Lore arrancou risadas ao filmar a reação dela ao descobrir que a filha brigou na escola . A pequena, que é fruto do casamento da artista com Léo Santana, deu detalhes da confusão para a mãe, que não conteve a surpresa.





A dançarina mostrou que foi buscar a filha, de 2 anos, na creche quando ela contou que brigou com um colega de classe. "Você brigou?", perguntou Lore. "Briguei, machucou o meu dedinho", admitiu Liz.

"Mas brigou com quem? Por que você brigou? Sabe que brigar não é legal, né filha. Tem que conversar se alguém fez alguma coisa que você não gostou", explicou a influencer.

“Briguei, machucou o meu dedinho”, admitiu a filha. A dançarina, então, advertiu a filha e explicou que o melhor caminho é a conversa. “Você gosta de alguém te bata? Mamãe, papai e todo mundo que te ama não te bate. Então por que você vai bater no amiguinho, se você gosta dele? Tem que dar carinho, beijo, amor e conversar igual a mamãe faz com você”, continuou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Em seguida, Lore conversou com a filha para não brigar com os amigos. "Você gosta de alguém te bata? Mamãe, papai e todo mundo que te ama não te bate. Então por que você vai bater no amiguinho, se você gosta dele? Tem que dar carinho, beijo, amor e conversar igual a mamãe faz com você", declarou Lore.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: