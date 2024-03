Reprodução Instagram - 8.3.2024 Lore Improta relembra mudanças corporais e diz que pretende engravidar pela segunda vez

Lore Improta usou as redes sociais nesta sexta-feira (8) para compartilhar com os seguidores as mudanças que o corpo dela já teve, passando pela gestação de Liz até os resultados que conquistou com mudanças na alimentação e na prática de exercícios físicos. Ela ainda revelou que pretende dar um irmão ou irmã para a primogênita .



“Fase 1, quando começamos. Fase 2, depois do nascimento de Liz. Manter agora porque este ano, se Deus quiser, tem mais neném chegando”, escreveu ela, através das redes sociais.



Recentemente, Improta esteve envolvida em uma polêmica por ter perdido o primeiro dia de aula da filha . Isso porque a web criticou a postura da matriarca, que optou por viajar ao lado do marido, Léo Santana, para à África do Sul, enquanto a herdeira ia para a primeira aula escolar.



Lore Improta e Léo Santana oficializaram a união em 2021, em uma cerimônia intimista ao lado de poucos familiares, como pais e irmãos. Já o namoro foi iniciado em 2017.





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: