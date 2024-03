Reprodução/Instagram - 19.03.2024 Giullia Buscacio e Diogo Fialho juntos em evento





Destaque da novela "Renascer", da TV Globo, por interpretar a personagem Sandra, Giullia Buscacio está chamando a atenção nos capítulos da novela das nove. Fora das telas, a atriz, de 27 anos, está comprometida com o empresário Diogo Fialho.

Os dois assumiram o relacionamento em setembro de 2022. Desde então, ela compartilha os momentos românticos que vive ao lado do companheiro, como as viagens que fizeram juntos a Paris e a Nova York.





Já Diogo Fialho prefere manter o namoro mais discreto e tem seu perfil no Instagram restrito a pessoas próximas, trancado para os curiosos de plantão.





Antes do namoro com Giullia Buscacio, no entanto, ele já frequentava o noticiário por causa de sua amizade com Neymar. O empresário é também um dos nomes por trás de eventos famosos, como a Tardezinha e de um badalado camarote na Sapucaí, no Sambódromo do Rio.

Como o sobrenome entrega, Diogo também é irmão de Kamilla Fialho, ex-empresária de Anitta e hoje desafeto da cantora.



Apesar de discreto, recentemente, o empresário abriu o coração e se declarou para Giullia no aniversário da atriz. "Meu amor, minha melhor amiga, minha parceira pra todos os momentos… Você sabe o quanto eu admiro a mulher que você é, teimosa, mas que é batalhadora e não desiste dos seus sonhos! Estou aqui pra te apoiar, te aplaudir e comemorar todos os dias o prazer de viver a vida do seu lado! Te amo demais", escreveu.

