Divulgação Atriz estreia no horário nobre da Rede Globo





Giullia Buscacio estreia no horário nobre global, na noite desta terça-feira (12), com a interpretação de Sandra, no remake de "Renascer", folhetim na faixa das 21h. A atriz começou a carreira ainda criança e cresceu os olhos dos telespectadores ao longo dos seus trabalhos.

“Sandra seria o maior desafio da minha carreira, principalmente por "Renascer" na TV agora com 27 anos, como uma mulher e não mais uma menina. Sinto que cresci diante dos olhos do público na televisão, e Sandra é diferente de tudo que já fiz. Foi uma grata surpresa ser escolhida para viver Sandra, assim como eu a escolhi e me apaixonei desde a primeira leitura”, contou a atriz.

Ela comenta como foi a preparação para interpretar a nova personagem e revela o motivo de ter compartilhado os bastidores com os seus milhares de seguidores. “A fase de preparação foi deliciosa e pude dividir através das redes sociais esse processo, que é pouco visto e falado. Tive aulas a cavalo, de prosódia e de atuação para me reciclar e trazer o melhor para a Sandra", contou.

“O figurino da Sandra está maravilhoso, assinado pela Marie Salles. E o estilo dela reflete muito a personalidade da Sandra, essa menina independente, irreverente, que tem muito a dizer e não se cala, que encara a vida de peito aberto e não pede desculpas por ser quem é. Eu gostei muito dos looks da Sandra”, explicou.