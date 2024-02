Divulgação Giullia Buscacio cria diário virtual onde apresenta os bastidores de 'Renascer'





A atriz Giullia Buscacio, de 27 anos, uma das grandes apostas da sua geração de atores, presenteou seus seguidores e fãs com o projeto “Daily Sandra”, que visa mostrar desde a preparação da sua nova personagem até os bastidores da gravação através de vídeos curtos nas suas redes sociais.

Nos dois primeiros vídeos divulgados nas suas redes sociais, a atriz mostrou trechos das aulas de equitação, mudança capilar e revelou alguns detalhes dos bastidores da gravação da primeira cena com o cavalo. Há uma expectativa dos seus seguidores dela ainda mostrarem bastidores com os seus companheiros de cena.

Giullia contou que a ideia do projeto surgiu da intenção de compartilhar com o público o processo: “Senti que dividi um pouco do processo de criação de personagem num momento onde o público está tão próximo através da internet era importante e também porque gosto de ter esse retorno nas minhas redes sociais e tenho recebido feedbacks de aprovação dessa ideia”, disse a atriz.

Pelas redes socias, Giullia recebeu diversos comentários de colegas de profissão e fãs após o início do projeto. O ator Rafael Zulu escreveu: “Vai com Tudo Giu”; Nadine Gerloff, que também é atriz, comentou: “Linda!!! Legal acompanhar esse processo”; Duda Matta adiantou a ansiedade pela estreia da atriz luso-brasileira: “Doido pra te assistir”.

Essa iniciativa demonstra a sua dedicação em estreitar os laços com seu público, promovendo uma conexão mais profunda entre os espectadores e o mundo encantado das telenovelas.

Com uma carreira sólida na Rede Globo, Buscacio já acumula diversas novelas em seu currículo, como "Éramos Seis", "Velho Chico", "O Sétimo Guardião", "I Love Paraisópolis" e "Novo Mundo", entre outras. Aos 27 anos, sua trajetória é marcada por personagens memoráveis que evidenciam sua grandeza e versatilidade como atriz, consolidando seu lugar como uma das principais talentos de sua geração. Agora, ao assumir o papel de Sandra em "Renascer", Giullia Buscácio promete mais uma vez cativar o público com sua atuação envolvente e carisma inigualável.