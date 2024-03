Reprodução Instagram - 12.3.2024 Ana Hickmann e Edu Guedes se beijam

A confirmação do namoro entre Ana Hickmann e Edu Guedes agitou a terça-feira (12) no mundo dos famosos. Diversas celebridades se manifestaram após Hickmann e Edu confirmarem o envolvimento.



O novo casal abriu um álbum de fotos, com direito a declaração de amor. "É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", disse o casal.

Diversos famosos reagiram à novidade. Ticiane Pinheiro, por exemplo, comemorou a formação do casal. "Que lindos. Aninha, você sabe que torço muito por sua felicidade! Você MERECE viver um amor verdadeiro", disse.





"Seja feliz", comentou a cantora Simone Mendes. "Que alegria!!! Sejam MUITO felizes!", apoiou a apresentadora Patrícia Abravanel. "Parabéns amigaaaa. Vcs merecem ser felizes", vibrou Gretchen.

"Vc merece toda a felicidade do mundo e todo amor", disse Sabrina Sato. "Felicidade", desejou Adriane Galisteu.

Tays Reis, Bianca Andrade, Sheilla Mello, Cacau Protásio, Gabi Martins e Marina Ruy Barbosa também desejaram sucesso ao casal.

Ana Hickmann e Edu Guedes estão sendo vistos juntos desde o início de 2024, após a apresentadora se separar do empresário Alexandre Corrêa. Ana foi agredida por Corrêa no fim de 2023 e o acusa de dar um golpe financeiro nas empresas dela.