Virginia Fonseca dividiu com os seguidores um momento especial da jornada como mãe pela terceira vez. Nesta quarta-feira (28), a influenciadora mostrou uma imagem emocionante para quem está aguardando a chegada de um bebê: a ultrassonografia de terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo.

"Estamos aqui vendo o José Leonardo", escreveu em registro compartilhado na rede social.





Instantes depois, a mamãe voltou aos seus stories para dizer que está tudo bem com o bebê: "Tudo perfeito com o Zé Leonardo! Que Deus abençoe sempre e que venha com muita saúde. Amém."

Recentemente, Virgínia convidou os amigos e a família para o chá revelação do bebê. Nas redes sociais, a influenciadora mostrou os detalhes da preparação do evento, que aconteceu em Goiânia, na Fazenda Talismã, que pertence à família. Ela compartilhou os registros nos Stories do Instagram. "A estrutura para o chá revelação está sendo montada desde ontem", escreveu na legenda da primeira postagem.





A influenciadora mostrou que a festa contou um karaokê para interagirem e se divertirem. "Tudo ajeitadinho", comentou.

Sobre a estrutura que foi montada na parte aberta da fazenda, Virgínia revelou que ela será necessária por conta do tempo na região. "Vocês estão vendo o tempo?… Não sei se vai ter chuva ou Sol... Olha o tamanho... A galera toda trabalhando", disse registrando o céu nublado e mostrando um pouco mais da estrutura.

