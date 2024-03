Reprodução/Instagram - 18.03.2024 Whindersson Nunes adota cadelas com deficiência e emociona: 'Chorei'





Whindersson Nunes encantou os fãs ao revelar que decidiu expandir a família adotando duas cadelinhas com deficiências. Nas redes sociais, o comediante mostrou os pets e contou que uma delas enfrenta uma batalha contra o câncer, tendo apenas seis meses estimados de vida.

"Acabei de trazer para casa duas fofuras, a Miranda, que está agora em meu colo, perdeu um olho devido à remoção de um tumor, e a Goiaba, infelizmente, teve que passar pela amputação da pata esquerda da frente por conta de um câncer. Com a metástase, parece que teremos apenas seis meses juntos. Vou garantir que o tempo delas seja de conforto! Agora, são cinco senhorinhas na casa", compartilhou Whindersson no X, antigo Twitter.





As cadelinhas foram resgatadas pelo Instituto SOS Patas Paraná e adotadas pelo comediante. O próprio instituto celebrou a adoção especial.





"Duas adoções verdadeiramente emocionantes aqueceram nossos corações e renovaram nossas esperanças. O adotante, nada menos que Whindersson, foi quem as levou para seu novo lar. Goiaba é uma guerreira que enfrentou um tumor maligno na perninha, resultando em sua amputação. Apesar da metástase pulmonar e do prognóstico sombrio, Whindersson prometeu fazer dos próximos meses os melhores de sua vida", afirmou o instituto em uma publicação.

"Miranda foi resgatada com um tumor enorme na vulva, teve que fazer uma cirurgia bem delicada para remoção, precisou fazer reconstrução da uretra e da vulva. Ela também tem olho seco que é quando o olho não produz mais lágrimas para a lubrificação, um dos olhos teve que ser retirado porque tinha uma úlcera grave, o outro ela enxerga 50% e vai precisar tratar para o resto da vida. Um misto de muitos sentimentos nessa adoção, muito feliz por elas terem ganho um lar e muito feliz pelo Instituto ser reconhecido nacionalmente por uma pessoa de tamanha expressão como o Whindersson", finalizou.

Nos comentários, amigos e seguidores se emocionaram com a ação. "Chorei", escreveu um seguidor. "Whindersson merece cada centavo que tem", comentou outro. "Que incrível. Parabéns pela atitude, me emocionei", disparou um terceiro.

