Whindersson Nunes movimentou as redes sociais ao brincar com Luísa Sonza nesta segunda-feira (18). No X, antigo Twitter, o humorista compartilhou um vídeo da apresentação da personagem "Guerreira", no The Masked Singer Brasil, e chamou a atenção dos fãs ao relembrar o casamento com a cantora.

No registro, a personagem aparece cantando a música Dangerous Woman, de Ariana Grande. “Ela chegou! A GUERREIRA batalhadora, nossa primeira personagem virtual da temporada! Tecnológica e recheada de talentos! Quem é essa, BRASIL?”, escreveu o perfil oficial do programa.























Whindersson, então, compartilhou o vídeo e escreveu: “Tenho a impressão de já ter ouvido essa voz me chamando pra almoçar”.

Acontece que a personagem foi revelada neste final de semana e era Luísa Sonza, ex-esposa do humorista. “Você conhece essa voz de longe né? Sabemos perfeitamente bem!”, escreveu uma internauta. "O timbre igualzinho. A póbi não dá pra esconder", comentou outro. "Quando vocês vão voltar", brincou um terceiro.

Tenho a impressão de já ter ouvido essa voz me chamando pra almoçar https://t.co/vkBL80iKDk — Whindersson (@whindersson) March 18, 2024





Vale lembrar que também neste final de semana, Luísa Sonza fez sua primeira aparição pública com Luis Ribeirinho, apontado como seu novo namorado. Os dois chegaram juntos no Parque Burle Marx, em São Paulo, onde a cantora fez um show gratuito.

