Reprodução Luísa Sonza e Chico Moedas





O ex-namorado de Luísa Sonza , Chico Moedas, voltou a viralizar nas redes sociais neste sábado (10). Isso porque ele disse em tom de deboche que não conhecia a música "Chico" - um dos hits mais tocados em 2023 - feita pela ex em sua homenagem. O influenciador e a cantora terminaram o relacionamento após Luísa expor uma traição de Chico .

Em um vídeo compartilhado na web, o influencer aparece com um grupo de amigos à beira da piscina quando foi questionado se sabia cantar a música em questão.

“Essa eu não conheço”, respondeu, enquanto os outros rapazes riem ao fundo.“Eu ia pedir uma palinha, mas…”, diz o rapaz. "Mandou malzão nessa", ironizou Chico aos risos.

Após o fim do relacionamento, Luísa trocou o trecho “Chico, se tu me quiseres”, da canção que fez pra ele, por “Se acaso me quiseres”.

O relacionamento durou cerca de quatro meses. A cantora anunciou o término ao vivo no “Mais Você” , por meio de uma carta que contava que Chico havia a traído.