Reprodução MC Mirella nega que mancha no pescoço seja chupão e explica: 'Expeliu'

A cantora MC Mirella decidiu sanar a curiosidades dos seguidores e explicou a origem da mancha que tem no pescoço. Nesta segunda-feira (18), a ex-"Fazenda" negou que o sinal tenha sido um "chupão" e apontou ser uma tatuagem após inflamação.

Nos Stories do Instagram, a cantora mostrou com destaque a mancha espalhada e sem definição.

"Vocês ficam me perguntando sobre esse roxo no pescoço. Isso é uma tatuagem. Ela inflamou quando fiz e expeliu toda a tinta dela praticamente. Infeccionou, me deu febre, foi um caos! Comecei a fazer a remoção com laser dessa tatuagem e por isso está assim!", detalhou.

Na resposta, a funkeira também deixou claro que não se trata de um 'chupão', um hematoma exposto na pele resultado de beijo, sucção ou de uma mordida forte o bastante para estourar os vasos sanguíneos que estão abaixo da pele.

"Isso é o processo de uma remoção de tatuagem, e não um chupão", completou, adicionando um emoji rindo.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp













+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: