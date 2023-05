Reprodução / Instagram Letícia Colin

Letícia Colin, que interpreta Vanessa em “Todas as Flores”, aparentemente não ficou satisfeita com a trama de “Travessia”, que foi exibida pela Globo até esta sexta-feira (05).

O último episódio da novela escrita por Gloria Perez gerou discussões nas redes sociais, incluindo um tweet que questionava a abordagem da tecnologia na trama.





O autor da publicação citou outras novelas da emissora que abordaram o tema, como “Tempos Modernos”, “Morde & Assopra” e “Geração Brasil”. A postagem recebeu mais de 6 mil curtidas, incluindo uma de Letícia Colin, o que fez alguns internautas acreditarem que a atriz concorda com a opinião.

Os fãs apoiaram a posição de Letícia e expressaram descontentamento com a trama de 'Travessia'. “Não mentiu, sempre fica uma bregueza (sic)”, comentou uma internauta.





