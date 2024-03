Reprodução Empresário de Yasmin Brunet critica Dona Déa após bronca: 'Sem noção'

O clima entre Yasmin Brunet e Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo e comentarista do "Domingão com Huck", parece ter incomodado parte da equipe da modelo. No último domingo (17), o empresário Sérgio Tristão criticou a matriarca, a chamando de "sem noção".

Após a exibição do programa, Dona Déa publicou no Instagram que estava indicando o livro "Macacos". A obra do autor Clayton Nascimento traz nove contos sobre como o racismo se perpetua na sociedade brasileira.

A atitude foi vista como uma bronca à modelo, que durante a participação no "BBB 24" foi acusada de praticar perseguição contra o participante negro Davi.

Quem não gostou da situação foi o empresário de Yasmin Brunet, Sérgio Tristão. Nos comentários da publicação, ele dedicou para a veterana: "Sem noção total! Se achando a lacradora! Menos, senhora".

O comentário repercutiu e chamou a atenção de Guilherme Barros, que integra a equipe de Dona Déa. "Oi Sérgio, tudo bem? Eu entendo que fazer a gestão de crise em um momento como esse deve ser muito difícil. Torço do fundo do meu coração que limpar a imagem esteja caminhando com o aprendizado para que situações assim não ocorram mais. Bom trabalho!", respondeu.

