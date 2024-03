Reprodução / Instagram Fabiana Justus exalta apoio dos pais durante tratamento contra câncer

Fabiana Justus postou nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira (13), um print que mostra o tempo de ligação entre ela e os pais, Roberto Justus e Sacha Chryzman. A influenciadora ressaltou a importância do apoio dos dois durante o tratamento contra leucemia.

"Pais fofos e preocupados? Tenho. 54 minutos no telefone com a mami e 43 minutos no telefone com o papi para contar tudo das consultas de hoje", escreveu,

"A gente que é paciente sofre, mas os pais sofrem demais também com tudo isso. Todo meu amor por pais passando por diagnósticos dos filhos, viu?! Não é fácil!", disse Fabiana.

A empresária revelou ter sido diagnosticada com leucemia no dia 25 de janeiro deste ano e, desde então, vem compartilhando os detalhes do tratamento contra o câncer pelas redes sociais.

