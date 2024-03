Reprodução/Instagram - 16.03.2024 Giovanna Lancellotti posta foto apaixonada com Gabriel David após ficar noiva





Depois de anunciar o noivado nas redes sociais, Giovanna Lancelloti compartilhou uma sequência de fotos ao lado do noivo, Gabriel David, neste sábado (16). A atriz aparece de biquíni no meio da natureza e não escondeu a felicidade ao posar ao lado do amado.

"O início do nosso dia especial", escreveu a atriz na legenda do post, em que aparece abraçada com o companheiro.





Nos comentários do post, amigos e seguidores não pouparam elogios ao casal. "Lindos que eu amo", comentou um. "Vocês merecem toda felicidade do mundo", disparou outro. "Maravilhosos", elogiou um terceiro.





Giovanna foi pedida em casamento pelo empresário em viagem de férias a Tailândia. Toda orgulhosa, ela mostrou o anel e compartilhou a novidades com os seguidores.

"Uma nova etapa em nossas vidas. Com amor, GG", escreveu.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp



A atriz e o diretor de marketing da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) estão juntos desde 2021.





+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: