A modelo Cintia Dicker fez um ensaio fotográfico na última terça-feira (7) e registrou a experiência com os seguidores em duas publicações. As fotos foram feitas no Rio de Janeiro e contou com a preparação de Claudio Belizario, que atuou como hairstylist da musa.







Nas redes sociais da atriz, os internautas aclamaram a postagem. "Como pode ser tão maravilhosa. Perfeita", disse uma. "Perfeição natural", complementou uma segunda. "Musa maravilhosa de elegância incomprável, uma lady", acrescentou uma terceira.





Além das fotos postadas, a mulher de Pedro Scooby também divulgou um vídeo feito para o ensaio, no qual aparece interagindo com a câmera e usando um maiô estilizando em preto e branco. A Cintia sabe namorar a câmera como ninguém!", elogiou uma seguidora.

"Que lindo esse vídeo! Você é a mais gata, amor", disse Scooby. Ela o respondeu: "Fiz outro especial para você". Os dois assumiram o namoro no Rock in Rio de 2019 e estão juntos desde então.





