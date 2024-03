Reprodução/Instagram - 15.03.2024 MC Daniel relata problema em voo





MC Daniel desabafou após passar por um perrengue no aeroporto nesta sexta-feira (15). O funkeiro pegou um voo no Rio de Janeiro que teve atraso devido a falta de energia no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e se irritou após correr o risco de perder os compromissos.

"Saí do Rio faz duas horas para ir a São Paulo pegar o voo para Corumbá. Ficamos rodando no ar e no final tivemos que voltar para o Rio devido a [falta de] combustível, agora vamos ver o que fazer", lamentou o funkeiro, nas redes sociais, citando um show agendado também para esta sexta-feira, em Mato Grosso do Sul.





Uma queda de energia suspendeu por uma hora e meia o funcionamento do aeroporto de Congonhas na cidade de São Paulo, um dos principais do país.

Mais cedo, MC Daniel foi visto apenas de cueca em seu camarim do Domingão com Huck. No vídeo, Daniel aparece dançando no camarim, treinando a coreografia da semana e fazendo maquiagem ao lado de Lexa.



Na primeira fase do Dança dos Famosos, os participantes foram divididos para competir em times. O MC faz parte do grupo A, que foi o mais bem avaliado no primeiro dia de competição.

