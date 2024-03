Reprodução/Instagram - 15.03.2024 Cantor está no elenco da nova temporada do quadro Dança dos Famosos





O cantor MC Daniel publicou um vídeo dançando de cueca nos bastidores do Dança dos Famosos, quadro do programa "Domingão com Huck".

No vídeo, o funkeiro aparece treinando passos de dança e se preparando para a apresentação. "Palavrão na firma não pode, vidoca", escreveu ele na legenda ao se referir ao momento do vídeo em que a maquiadora fala palavrão. Além do cantor, a artista Lexa também estava no camarim se arrumando.





O artista faz parte do elenco do Dança dos Famosos deste ano. Além dele, Amaury Lorenzo, Bárbara Coelho, Barbara Reis, Enrique Diaz, Gabriela Prioli, Henri Castelli, Juliano Floss, Klara Castanho, Lexa, Lucy Alves, Matheus Fernandes, Micael Borges, Samuel de Assis e Talitha Morete.

No último domingo (10), iniciou a mais nova temporada do quadro. O elenco foi dividido em 4 grupos e o tema musical do primeiro episódio foi o ritmo charme. MC Daniel viralizou ao se emocionar com um vídeo que recebeu dos avós.





No próximo programa, que vai ao ar neste domingo (17), o grupo do funkeiro dançará o ritmo reggaeton. MC Daniel faz parte do grupo A, que saiu vencedor dacompetição no episódio de estreia do quadro.

Além dele, Lucy Alves, Samuel Assis e Tati Machado completam a lista de membros do time A.

