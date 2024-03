Reprodução/Instagram - 15.03.2024 Larissa Manoela em treino fitness





A atriz Larissa Manoela revelou nesta sexta (15) que se sentiu mal após o treino que realizou na última quinta (14). "Passando aqui pra avisar que o que está no feed não procede ao estado de agora", inciou ela ao se referir ao vídeo que publicou no perfil.

"Esse treino de ontem foi incrível, mas depois que cheguei em casa meu corpo falou 'pra onde você vai, linda?'", brincou a artista.





A atriz disse que ainda não entendeu o que aconteceu, mas que irá procurar ajuda médica. "Ainda não sei o que tenho, mas fiquei febril ontem, depois tive realmente uma febre. Vou fazer exames hoje e, enquanto isso, repouso, hidratação e alimentação", desabafou.

"É isso, amores, passando só pra lembrar vocês que, por mais que a gente queira, quando o corpo não quer, ele fala 'não, você não é uma máquina, não é um robô'. Vocês sabem que sou muito fiel a cuidar da saúde, mas não dá. Pra cuidar, tem que repousar", finalizou ela.

