Iza não será mais a atração da festa do BBB 24 nesta sexta-feira (15). A cantora cancelou a apresentação no reality show por problemas de saúde.

Em nota enviada ao iG Gente, a assessoria da artista informou que "Iza teve um problema de saúde e o médico pediu repouso absoluto pelos próximos sete dias".























Lexa e Duda Beat foram chamadas pela produção e aceitaram a proposta. Elas terão apresentações individuais: Lexa foca no funk, enquanto Duda Beat leva o pop nacional para a casa do BBB.



Nenhum detalhe sobre o estado de saúde da artista foi informado. Vale lembrar que em outubro do ano passado, a cantora suspendeu a agenda após ser diagnosticada com pneumonia.

