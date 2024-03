Reprodução O apresentador foi internado novamente após o transplante no coração

Após precisar passar por uma embolização, procedimento cirúrgico feito por meio de um cateter introduzido por vaso sanguíneo para interromper a vascularização de um local, Faustão se pronunciou pela primeira vez sobre a demora para o rim transplantado funcionar. O apresentador passou pela cirurgia no dia 26 de fevereiro.

"Fiz todos os exames, está tudo ok com o rim. Às vezes demora até um mês [para funcionar]. Tô na espera, na arte da paciência", disse Faustão para Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo.

O boletim médico informou que "o implante renal foi bem-sucedido, mas o paciente ainda aguarda pelo início do funcionamento do órgão". Os familiares de Faustão explicaram que o processo de embolização foi realizado para tentar ajudar na recuperação dele.

Faustão recebeu o novo rim seis meses depois de ter passado por um transplante de coração. Ele teve que passar pela segunda cirurgia por conta de um agravamento de uma doença renal crônica.

